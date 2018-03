Seleções desfalcam o time do Cruzeiro O Cruzeiro tenta a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, quando enfrenta o Criciúma, às 20h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela terceira rodada da competição. O time mineiro ocupa a terceira colocação na tabela, com quatro pontos ganhos. Com a mesma pontuação, a equipe catarinense está em quinto lugar devido aos critérios de desempate. Por isso, esse confronto pode até valer a liderança. Sem poder contar com importantes titulares, como o meia Alex, que integra a seleção brasileira que faz amistoso com a Hungria, em Budapeste, e o volante chileno Maldonado, defendendo a seleção de seu país, o técnico Paulo César Gusmão precisou mexer na equipe. Para o lugar de Alex, o treinador optou por Marcinho, enquanto Jardel irá ocupar a vaga de Maldonado. No ataque, Guilherme foi liberado pelo departamento médico, mas ainda sente dores no tornozelo esquerdo e precisa recuperar a condição física. Com isso, Dudu Carioca, autor de três dos quatro gols do Cruzeiro na competição, continua entre os titulares, formando dupla com Jussiê. O zagueiro Edu Dracena e o lateral-esquerdo Leandro, que sentiam lesões e eram dúvidas para a partida, participaram normalmente do treino na Toca da Raposa II, nesta terça-feira, e foram confirmados no time titular. Como o Mineirão está em reforma para a partida entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, o Cruzeiro retorna ao Independência após mais de um ano sem jogar no acanhado estádio.