Seleções disputam a Copa Africana com um só objetivo: vir ao Brasil

Em dezembro do ano passado, a Fifa fez o sorteio da Copa das Confederações com a pompa e a circunstância de costume, mas houve tropeços. Dois, mais precisamente: a já célebre gafe cometida pelo chef de cozinha Alex Atala e a falta do nome do representante africano. Quanto ao primeiro problema, nada pode ser feito, mas o segundo começará a ser resolvido hoje, dia da abertura da Copa Africana de Nações, na África do Sul. O vencedor do torneio continental vai representar a África na competição que será disputada em junho.

O campeão africano enfrentará na Copa das Confederações o Taiti (dia 17/6, em Belo Horizonte), o Uruguai (20/6, em Salvador) e a Espanha (23/6, em Fortaleza). Seja qual for, ele certamente será o principal obstáculo no caminho de espanhóis e uruguaios rumo à semifinal, já que o Taiti virá ao Brasil a passeio.

Assim como ocorreu na última Copa do Mundo, o fato de jogar em casa não fará muita diferença para a África do Sul, que tem uma seleção muito esforçada, mas pouco talentosa. Os sul-africanos abrirão o torneio contra Cabo Verde, às 14h (de Brasília). Cinco estádios utilizados no Mundial serão os palcos do torneio, inclusive o Soccer City, de Johannesburgo, que recebeu a final da Copa. Assim, ao menos por três semanas eles deixarão de ser "elefantes brancos".

A Copa Africana tem quatro grupos e os dois primeiros de cada um se classificam para o mata-mata. No Grupo A, além da África do Sul e de Cabo Verde, estão Angola e Marrocos, que vão medir forças às 17h de hoje.

Como já virou tradição no torneio, a Costa do Marfim carrega o peso de ser a favorita. O time tem Drogba, Yaya Touré e vários outros jogadores de destaque no futebol europeu, mas muitas vezes tem problemas para jogar como uma equipe. Tanto que o país só foi campeão uma vez, em 1992. "Sabemos que somos favoritos e precisamos tirar vantagem da nossa qualidade e da nossa experiência", disse Touré.

Além dos marfinenses, também são fortes candidatos ao título Gana, Nigéria e Marrocos. Zâmbia, campeã no ano passado, dificilmente vai repetir a façanha desta vez. O torneio, que não conta com equipes tradicionais como Camarões e Senegal, passará a ser disputado nos anos ímpares para não ocorrer mais em ano de Copa do Mundo.