Seleções fazem amistosos nesta terça para a Eurocopa

As seleções de Alemanha, Áustria, França e República Checa, classificadas à Eurocopa de 2008, entram em campo nesta terça-feira para a disputa de amistosos de preparação à competição européia, de 7 a 29 de junho na Áustria e na Suíça. Os alemães, que estão no Grupo B, recebem a Bielo-Rússia, no Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern. A partida servirá para o técnico Joachim Löw definir a lista de 23 jogadores para o torneio, a ser divulgada na quarta-feira. Para o jogo, o treinador não sabe se o lateral Lahm atuará pela direita, sua posição preferida, ou se volta à esquerda, como na Copa do Mundo. No meio, Fritz pode ganhar uma vaga pelas ausências de Schneider - que perderá a Eurocopa por lesão - e Borowski, que está gripado, não joga amanhã e pode até ficar de fora do torneio. O teuto-brasileiro Kevin Kuranyi será poupado, com Klose e Podolski formando o ataque. Já a Bielo-Rússia, que tem como destaque o meia Hleb, do Arsenal, quer dificultar as coisas para os alemães e aproveitar para se acertar visando as Eliminatórias Européias à Copa do Mundo de 2010. A Alemanha tem como companheiros de chave a co-anfitriã Áustria, Polônia e a Croácia. A estréia é diante dos poloneses, dia 8 de junho, no estádio Wöthersee da cidade austríaca de Klagenfurt. NO 4-5-1 Em Praga, a República Checa encara a Lituânia em partida muito importante para a implantação do esquema 4-5-1 idealizado pelo técnico Karel Bruckner. A equipe treinou assim uma semana na cidade austríaca de Bad Kleinkirchheim, no sul do país, e usará o esquema nesta terça-feira e na partida de sexta com a Escócia, também na capital checa. A aposta de Bruckner é na experiente defesa da equipe, formada por jogadores que atuam no Campeonato Italiano: Grygera (Juventus), Ujfalusi (Fiorentina), Rozehnal (Lazio) e Jankulovski (Milan). Entretanto, a equipe sentirá a ausência do meia ofensivo Tomas Rosicky, recentemente operado de um ligamento do joelho. A República Checa faz parte do Grupo A, ao lado de Portugal, Turquia e da co-anfitriã Suíça, adversária do jogo de abertura da competição, dia 7, no St. Jakob Park de Basel. PARA GANHAR CONFIANÇA Em Graz, a Áustria recebe a Nigéria querendo acabar com a desconfiança da torcida, que teme por um vexame da seleção como uma das anfitriãs da Eurocopa. O país ocupa atualmente a posição de número 101 no Ranking da Fifa - a pior de um país-sede na história da principal competição européia de seleções. A equipe está na Chave B, ao lado de Alemanha, Polônia e da Croácia, adversária da estréia, no dia 8 de junho, no Estádio Ernst Happel de Viena. O técnico da seleção da Áustria, Josef Hickersberger, usará o amistoso para cortar oito jogadores do grupo de 31 que está treinando. Dois dias depois de pegar a Nigéria, a Áustria enfrenta Malta, também em Graz. O sistema de jogo para os amistosos e a Eurocopa deve ser o 3-5-2. Recentemente, a equipe deu dois vexames em casa: foi goleada pela Alemanha por 3 a 0 e perdeu para a Alemanha por 4 a 3, de virada, após estar vencendo com três gols de vantagem. Por sua vez, os nigerianos se preparam para as Eliminatórias Africanas à Copa do Mundo de 2010 e chegam com suas principais estrelas, como John Obi Mikel, do Chelsea, e o trio Joseph Yobo, Yakubu Ayegbeni e Victor Anichebe, do Everton. O primeiro jogo pelo Grupo 4 da disputa pelo Mundial e da próxima Copa da África será domingo, contra a África do Sul de Joel Santana, em casa, na capital Abuja. FRANCESES EM AÇÃO Em Grenoble, a França faz o primeiro amistoso para o torneio diante do Equador. O técnico Raymond Domenech mandará a campo a maioria dos jogadores que ficaram com o vice-campeonato da Copa do Mundo de 2006. Entre os titulares estarão os meias Frank Ribery e Patrick Vieira, além do atacante Thierry Henry. Por outro lado, o Equador mandará a campo uma equipe bastante renovada em relação à que disputou as duas últimas Copas. Não jogarão o zagueiro Espinoza, do Cruzeiro, e o meia Edison Méndez, destaque da equipe e que defende o PSV Eindhoven, da Holanda. Outros três desfalques são o goleiro Cevallos, o zagueiro Ambrossi e o meia Patrício Urrutia, que disputam a semifinal da Libertadores pela Liga Deportiva Universitária. O técnico Sixto Vizuete, que assumiu a seleção em janeiro após um grande trabalho nas seleções de base - foi ouro no futebol masculino dos Jogos Pan-americanos -, já disse que se contentará com um empate.