Seleções não ficarão hospedadas nas sedes da Copa 2010 Os times que se classificarem para a Copa do Mundo de 2010 não poderão estabelecer suas bases em Johanesburgo, Cidade do Cabo e outras sedes do torneio, disse Dennis Mumble, membro do comitê organizador do próximo Mundial. Segundo ele, a intenção é fazer outras comunidades compartilharem do prestígio da disputa. "Devemos espalhar os benefícios além das nove sedes", disse Mumble em discurso numa conferência perto de Johanesburgo. "Isso abre responsabilidades para cidades não anfitriãs." Mumble pediu às cidades menores que preparem acomodações e segurança para receberem 35 seleções estrangeiras e centenas de milhares de turistas que são esperados no país durante a primeira Copa na África. Por toda a África Na verdade, há pressão para que a população local e de outros países do continente também desfrutem do torneio. Moçambique, por exemplo, quer servir de base para alguma seleção, além de ter a intenção de atrair turistas para suas praias. A capital da ex-colônia portuguesa, Maputo, fica apenas duas horas de avião de Nelspruit, uma das sedes da Copa. A África do Sul está preparando dez estádios para sediar a Copa. A Fifa criticou a organização pela suposta demora em começar as obras, mas autoridades disseram no mês passado que a construção está cumprindo os prazos.