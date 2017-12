Seleções terão ônibus personalizados e mil carros na Copa O Comitê Organizador da Copa do Mundo da Alemanha anunciou nesta quinta-feira que as 32 seleções que participarão do evento vão ser transportadas para os jogos em ônibus personalizados. Os veículos, oferecidos pela sul-coreana Hyundai, terão as cores e os desenhos das bandeiras dos respectivos países. O único veículo que não será identificado será o dos Estados Unidos. Por medida de segurança, os organizadores decidiram não estampar a bandeira norte-americana no ônibus. "A bandeira de cada equipe estará integrada ao logo da Copa do Mundo. Cada veículo tem capacidade para 44 pessoas. Eles estão equipados com cozinha, televisões, DVD e internet", explicou o Comitê em nota. Além dos ônibus, a Hyundai disponibilizou mil carros para transportar os membros das 32 seleções da Copa, os juízes, os dirigentes da Fifa, funcionários do Comitê Organizador e convidados ilustres. Os taxistas da cidade de Berlim não gostaram da utilização dos carros. Em protesto, vários grupos bloquearam, nesta quinta, algumas ruas da cidade, já que eles temem a queda da circulação. A Copa do Mundo da Alemanha começa no dia 9 de junho.