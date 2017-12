Seleções vão treinar juntas em Teresópolis É grande a expectativa das meninas da seleção brasileira de futebol para recepcionar os pentacampeões mundiais, a partir de terça-feira na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio. Ambos vão treinar no mesmo período, de manhã e à tarde, e dividirão a atenção e os campos da concentração da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). "Existe aquela emoção a mais, é claro; vai ser um convívio saudável", disse o diretor de seleções femininas da entidade, Luiz Miguel Estevão de Oliveira. O novo reforço do grupo, a meia-atacante Milene Domingues, que é casada com o atacante Ronaldo, vai chegar a Teresópolis na segunda-feira, onde aguardará a presença do marido no dia seguinte. "Não haverá uma recepção especial, até porque a Milene já atuou com várias colegas da seleção." As moças estão hospedadas num hotel da cidade e os alojamentos da concentração, utilizados até esta quinta-feira pela seleção masculina sub-15, vão estar prontos para os convocados de Carlos Alberto Parreira, que treinarão por três dias até o confronto com a Colômbia, dia 7, pelas eliminatórias do Mundial de 2006. Os vestiários da Granja Comary serão divididos para evitar problemas. A equipe feminina vai treinar em Teresópolis até 16 de setembro, quando viaja para a disputa do Campeonato Mundial dos Estados Unidos. Estréia na competição dia 21, enfrentando a Coréia do Sul. Joga no dia 24, com a Noruega e, três dias depois, contra a França.