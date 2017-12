Selmir ganha nova chance no Bahia O mau tempo mudou os planos da comissão técnica do Bahia que pretendia realizar treinos nos dois turnos nesta quarta-feira. A chuva só diminuiu no meio da manhã e apenas um dos campos do Fazendão, o CT do Bahia foi liberado. Os outros ficaram completamente alagados. Com isso, o técnico Osvaldo Alvarez comandou um treino leve para evitar que algum jogador se machuque para a partida de sábado diante do Fortaleza. A notícia de que o jogo será no Estádio Castelão agradou os jogadores do Bahia pois as dimensões do campo são parecidas com o da Fonte Nova. O centroavante Selmir que foi sacado do time por exigência da torcida depois da partida diante do Avaí quando perdeu vários gols, deve reaparecer no sábado, pelo menos no banco. Ele disse que graças ao apoio da comissão técnica e dos colegas deu a volta por cima e está pronto para ser aproveitado caso Vadão precise.