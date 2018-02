Sem 7, Flu pega Universidad Católica O Fluminense terá sete desfalques na partida desta terça-feira, às 21h15, contra o Universidade Católica, do Chile, em São Januário, pela quarta-de-final da Copa Sul-Americana. Cinco jogadores não estão inscritos na competição. São eles: Marcão, Marcos Aurélio, Radamés, Lenny e Adriano Magrão. Além disso, os atacantes Leandro e Beto ainda se recuperam de contusão. Para o técnico Abel Braga, o importante seria garantir a vitória no primeiro tempo e, se possível, por boa diferença de gols. Ele sabe, porém, que o time está desgastado pela seqüência de compromissos no Campeonato Brasileiro, o que acabou ficando mais evidente com a necessidade de disputa de dois confrontos extras, anulados pela Justiça esportiva: contra Juventude e Brasiliense. ?As datas estão apertadas, mas isso não pode servir de desculpas?, disse o treinador. Ele vai improvisar o lateral-artilheiro Gabriel no meio-de-campo, devido às circunstâncias. ?Espero me sair bem, não vai ter problema de adaptação?, garantiu Gabriel, autor de 16 gols no atual Campeonato Brasileiro, apenas três atrás dos principais goleadores da competição, Alex Dias e Robson. O zagueiro Milton do Ó também atuará fora de sua posição. Ele foi escalado para jogar como volante. ?O que posso fazer diante de tantas adversidades??, indagou Abel Braga. Apesar dos problemas, seu discurso é de otimismo. Para superar o time chileno, ele quer aplicação e ?vontade de vencer?.