Sem 7 titulares, Inter conta com a torcida Sem sete titulares, o Internacional confia no fator local para vencer o São Caetano, neste domingo, no Beira-Rio. O retrospecto em casa é bom, com sete vitórias e três empates. Para este jogo, o técnico Muricy Ramalho perdeu o zagueiro Fernando Cardozo, contundido, e o atacante Jéfferson Feijão, suspenso. E só saberá no domingo se o atacante Diego, em tratamento, terá condições de entrar em campo. André Cruz, Wilson e Daniel Carvalho, com lesões, e Cleiton Xavier e Nilmar, na seleção sub-23, já estavam e continuam fora do time. Embora não revele publicamente, Muricy tem pedido que o clube contrate reforços. Ele teme que o atual grupo, com tantos percalços, não atinja a meta de conquistar uma vaga para a Libertadores. Antes da rodada iniciar, o Internacional era o sétimo colocado, com 34 pontos. Para solucionar seu problema imediato, montar o time para enfrentar o São Caetano, o técnico vai escalar Júnior Paulista no lugar de Fernando Cardozo e Cidimar na vaga de Jéfferson Feijão. Luciano Valente é candidato a substituir Diego.