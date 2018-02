Sem acerto com o Palmeiras, Caio Jr é o novo técnico do Goiás

Apesar de dizer que possuía uma boa proposta do futebol árabe, o técnico Caio Jr acertou com o Goiás nesta quinta-feira, logo após não fechar sua renovação com o Palmeiras, clube que treinou na temporada 2007. Veja também: Caio Júnior não é mais o técnico do Palmeiras Caio Júnior sequer era cogitado pelo clube goiano, que pretendia contratar Adílson Baptista, que acertou sua ida para o Cruzeiro. Assim que soube do não acerto do treinador com o Palmeiras, o presidente do clube esmeraldino, Pedro Goulart, entrou em contato com o treinador e acertou as bases salariais. Agora, Caio Júnior deve ser apresentado nesta sexta-feira, e terá a missão de reestruturar o clube que quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro deste ano, e que já dispensou 18 atletas, entre eles o meia Élson, que marcou os dois gols da vitória sore o Internacional. "o Caio Júnior sempre foi um nome lembrado por nós, mas tivemos que esperar pela sua definição no Palmeiras para fazer uma proposta formal", disse o presidente, durante o anúncio oficial da contratação.