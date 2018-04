Sem acerto com o Santos, atacante Neilton entra na mira do Cruzeiro

SÃO PAULO - O atacante Neilton, de 19 anos, ainda não acertou a renovação de contrato com o Santos e agora já está na mira do Cruzeiro. O atual campeão brasileiro já sondou o jogador de 19 anos de olho em tê-lo como possível reforço para a disputa da Copa Libertadores.

O jogador foi o destaque do Santos na conqusita da Copa São Paulo de Futebol Junior em 2013 e neste ano integrava o grupo que disputa o bicampeonato. Porém, Neilton foi afastado do elenco justamente para poder se reunir com a diretoria santista e discutir a prorrogação do vínculo com o clube da Vila Belmiro. No ano passado, o jogador já foi escalado algumas vezes no time principal.

Caso Neilton realmente deixe a equipe, o técnico Oswaldo de Oliveira passará a ter problemas de opções para o ataque. Além de ter Leandro Damião e Thiago Ribeiro como titulares, vão restar apenas quatro jogadores como reservas, todos garotos com pouca experiência na equipe, como Gabriel, Giva, Geuvânio e Victor Andrade.