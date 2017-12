Sem acordo para renovar, Kelvin se despede do Palmeiras

O atacante Kelvin se despediu nesta terça-feira do Palmeiras. O jogador, que tem seus direitos federativos ligados ao Porto, estava emprestado ao time alviverde até 31 de dezembro de 2015, mas ainda esperava que as equipes entrassem em acordo para ele continuar e jogar a Libertadores.

Através de mensagens nas redes sociais, o atacante, que deve retornar ao clube português, agradeceu ao apoio dos palmeirenses. "Queria agradecer a família ´palmeirense pelo ano que se passou e que estivemos juntos! Ano de reformulação, de muitas dificuldades, de vitórias e glórias. Grato pelas amizades que fiz, que me ajudaram desde o início quando me lesionei gravemente e pude recuperar 100%. Agradeço também o carinho e a confiança do torcedor palmeirense, graças a vocês também que consegui realizar mais um sonho em minha carreira, ser Campeão da Copa do Brasil!", escreveu o jogador.

O Palmeiras avisou ao Porto que tinha interesse em ficar com Kelvin, mas não aceitava pagar para mantê-lo, algo que os portugueses não concordaram. Existe a possibilidade do jogador de 22 anos ser emprestado para outro time brasileiro ou até mesmo ser aproveitado pelo Porto.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda nas redes sociais, Kelvin lamentou sua saída do clube e contou que ficará na torcida pelos ex-companheiros. "Fico triste em estar saindo desse grande clube que me acolheu muito bem, mas fico muito feliz por ter feito parte dessa grande história que o Palmeiras vem construindo. Nunca sairá do meu coração! OBRIGADO PALMEIRAS", completou.