Sem acordo com o Botafogo, atacante Navarro acerta com time mexicano Um dos xodós da torcida na Série B do Campeonato Brasileiro em 2015 e destaque do Botafogo na campanha do título e do acesso à elite, o atacante Álvaro Navarro já tem uma casa nova para a próxima temporada. Sem acerto com o clube carioca, o uruguaio assinou contrato com o Puebla, do México.