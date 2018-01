Sem acordo, Robert deixa o Santos Depois da saída de Alberto para o futebol russo, é a vez do meia Robert deixar a Vila Belmiro. O jogador que ajudou o time a conquistar o título inédito do Campeonato Brasileiro não aceitou a proposta de redução salarial da diretoria santista. O lateral-esquerdo Léo também é outro que ameaça sair do clube, caso não tenha seu contrato revisto. Ele garantiu que não viaja com o elenco para Jarinu sem definir seu futuro.