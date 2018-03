Sem acordo, São Paulo desiste de Warley O atacante Warley, cujos direitos pertencem à Udinese (Itália), não virá para o Morumbi. O jogador, que já havia até feito exames médicos, não chegou a um acordo com o São Paulo na questão salarial e, por isso, as negociações foram encerradas. De acordo com o diretor de futebol do clube, Juvenal Juvêncio, que não estava muito animado com a contratação por achá-la desnecessária, nenhum reforço deverá chegar. Quem queria Warley era o presidente Marcelo Portugal Gouvêa. O lateral-esquerdo Fabiano interessa ao Barcelona, segundo vem divulgando a imprensa espanhola. Nenhuma proposta, porém, chegou ao clube paulista até agora. O contrato do atleta termina no fim do ano.