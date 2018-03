Sem agitação, São Caetano busca vitória Bem diferente da agitação que envolveu o jogo entre São Paulo e LDU, o São Caetano promete se isolar na liderança do Grupo 1 da Taça Libertadores da América, nesta quinta-feira, às 19 horas, quando enfrenta o América, do México. Os dois times dividem a primeira posição com quatro pontos cada. O objetivo do time brasileiro é claro: vencer em casa para ter a possibilidade de jogar pelo empate, na volta, no México. A briga pela única vaga do grupo parece, em princípio, restrita aos dois clubes, uma vez que Peñarol, do Uruguai, e The Strongest, da Bolívia, somam apenas um ponto casa. O técnico Muricy Ramalho confirma a meta do time, mas reconhece que nada será fácil. "Vamos pegar um time experiente, manhoso e que dará trabalho. Mas vamos buscar a vitória até o final", promete. Mesmo na véspera de jogo, o técnico optou por fazer um rápido coletivo no período da tarde no próprio gramado. Muricy parou o treino várias vezes, orientando os jogadores principalmente o posicionamento. Mas o time já estava definido com a volta de Zé Carlos, recuperado de forte gripe, na lateral esquerda no lugar de Triguinho que participou da goleada de 5 a 1 sobre o Paulista, pelo Campeonato Paulista. O esquema 4-4-2 está mantido, mesmo porque trouxe resultados positivos no aumento de gols. Em cinco jogos, três pelo Paulistão e dois pela Libertadores, o time marcou 15 gols. "Estamos fazendo um revezamento no ataque, onde todos ficam com a obrigação de marcar", diz o atacante Fabrício Carvalho, que ganhou a posição de Somália. No América, muito mistério. O time é dirigido pelo holandês Léo Beenhaker, que costuma promover mudanças no time a cada jogo e orientou os jornalistas mexicanos que acompanham a delegação para que não divulgassem nem a provável escalação. À noite a delegação, hospedada em São Paulo, esteve reconhecendo o gramado do estádio. Tudo com portões fechados.