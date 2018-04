Sem alarde, Osmar conquista seu espaço Com os dois gols marcados sobre o Vasco, no domingo, Osmar chegou a nove no Brasileiro e ultrapassou Vágner Love na artilharia do Palmeiras no campeonato. Mas você acha que o ex-atacante do Santo André liga para isso? "Cara, eu realmente não me importo com essas coisas. Vieram me falar, mas não dei a mínima", garantiu o jogador. "De que adianta eu ser artilheiro e o Palmeiras não conquistar nada? Eu me importo é com o Palmeiras, e não comigo." Parece estranho um jogador não ter um mínimo de vaidade. Mas Osmar é assim mesmo. Tímido, caladão, o atacante, criado em Marília, no interior de São Paulo, é completamente avesso a badalações da imprensa com o seu nome. Ele também não faz o tipo que costuma acompanhar tabelas e estatísticas, ávido para tentar superá-las. Um exemplo disso: tem a melhor média de gols do Brasileirão (nove em dez jogos) e nem sabia disso até ser informado por um jornalista. "É sério?", perguntou Osmar. "Olha, isso é bom, fico feliz. Mas, como eu falei, eu quero é ajudar o Palmeiras." E isso ele vem fazendo. Nos últimos dez jogos do time, Osmar marcou mais da metade dos gols da equipe (9 de 17). No ano, ele ainda está longe do total que Vágner Love fez pelo Palmeiras (28) antes de se transferir para o CSKA, da Rússia, em julho. Mas está a apenas dois de Pedrinho, o artilheiro do atual elenco na temporada. Questionado se pensa em quebrar a marca do meia já contra o São Caetano, quarta-feira, no Palestra Itália, Osmar faz uma careta, dá de ombros e minimiza o assunto. "Não posso entrar num jogo pensando em fazer gols para superar essa ou aquela marca. Se eu entrar assim, acabo não rendendo. O gol tem de sair de forma natural", explicou. Osmar ainda não sabe, porém, se poderá enfrentar o São Caetano. Ele saiu do jogo contra o Vasco com uma entorse no tornozelo direito, mesma contusão que ele já havia sentido há algumas semanas. "Para andar, não dói nada. Para correr, dói um pouco. Vou ver com o doutor, mas acho que dá para jogar, sim", avisou o novo ídolo palmeirense.