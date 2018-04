Sem Alessandro, machucado, Tite escala Edenílson na lateral do Corinthians

SÃO PAULO - Com dores na coxa direita, o lateral-direito Alessandro não treinou novamente nesta quinta-feira e vai desfalcar o Corinthians na estreia no Brasileirão, sábado, contra o Botafogo, no Pacaembu. Sem poder contar com o titular, o técnico Tite confirmou as expectativas e escalou Edenílson na posição durante o coletivo realizado no CT do Parque Ecológico.

O treino coletivo realizado na tarde desta quinta-feira não teve a presença do volante Ralf. Segundo o clube, ele sofreu um acidente de trânsito, sem vítimas, e não conseguiu chegar a tempo de participar da atividade - foi substituído por Guilherme no time titular. Apesar disso, tem escalação confirmada para a estreia corintiana no Brasileirão.

Assim, sem surpresas, o Corinthians vai estrear no Brasileirão com praticamente o mesmo time que conquistou o título do Paulistão no último domingo, diante do Santos, na Vila Belmiro. A provável escalação corintiana tem Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Danilo; Emerson, Guerrero e Romarinho.

Em fase final de recuperação da lesão muscular na coxa direita, sofrida no dia 24 de março, o meia Renato Augusto fez um intenso treino físico na tarde desta quinta-feira, enquanto acontecia o coletivo, e mostrou que está quase pronto para voltar ao time. Mas o retorno ainda não será no jogo contra o Botafogo neste sábado.

Enquanto isso, o atacante Jorge Henrique, afastado do elenco desde o dia 9 de maio por problemas disciplinares, treinou separadamente na tarde desta quinta-feira, isolado num dos campos do CT do Parque Ecológico. A diretoria corintiana ainda não definiu a situação do jogador, que deve mesmo deixar o clube.