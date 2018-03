Sem Alex, Cruzeiro busca 1º lugar no grupo Com o astral elevado após a vitória sobre o rival Atlético-MG, no último domingo, pela primeira partida da decisão do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro encerra a sua participação na fase classificatória da Copa Libertadores enfrentando nesta quarta-feira o Caracas, na capital da Venezuela. O jogo está marcado para as 17h15 (horário de Brasília), no estádio Brígido Iriarte. Com uma vitória, a equipe do técnico Paulo César Gusmão pode até garantir o primeiro lugar do Grupo 3, caso os mexicanos do Santos Laguna não vençam, no Chile, o Universidade de Concepción. O Cruzeiro ocupa a vice-liderança da chave, com 10 pontos ganhos, um a menos que o time mexicano. Mas a equipe mineira já assegurou vaga nas oitavas-de-final como pelo menos um dos cinco melhores segundos colocados dos nove grupos da competição. Embora ressalte a importância do jogo, PC Gusmão decidiu poupar a maior estrela do time celeste. De acordo com o treinador, o meia Alex não viajou para Caracas a fim de se resguardar para estar "inteiro" no clássico decisivo do Estadual, no próximo domingo. PC Gusmão definiria num treinamento previsto para o final da tarde desta terça, na capital venezuelana, o substituto do camisa 10. Marcinho e Martinez disputam a vaga no time titular. O técnico, contudo, sinalizou que não pretende poupar nenhum outro titular. Segundo PC Gusmão, o meio-campista Wendell e o zagueiro Edu Dracena estavam "um pouco desgastados" pela seqüência de jogos, mas deverão estar em campo nesta quarta. "Até porque a nossa intenção ainda é chegar em primeiro lugar no grupo", afirmou o treinador, que prevê um jogo "dificílimo". Na primeira rodada da competição sul-americana, o Cruzeiro venceu os venezuelanos por 3 a 1, no Mineirão. O atacante Guilherme, que sofreu uma torção no tornozelo esquerdo, continua fora da equipe. Com isso, Schwenck ganha mais uma chance. Por outro lado, a equipe celeste terá o retorno do zagueiro Cris e do lateral-esquerdo Leandro, que cumpriram suspensão e ficaram de fora da partida contra o Atlético. "Apesar de alguns desfalques, a gente com certeza vai lutar bastante para conseguir um bom resultado aqui", prometeu o goleiro Gomes. "Estamos confiantes e bastante motivados até por essa vitória sobre o Atlético".