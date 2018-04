Sem Allione e Dudu, Cuca relaciona 23 jogadores no Palmeiras

O Palmeiras fez neste sábado o último treino antes do duelo contra o Santos, domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela semifinal do Campeonato Paulista. Após o trabalho, o técnico Cuca divulgou a lista dos relacionados para o confronto com 23 nomes.

O treinador não poderá contar com o meia Allione, que torceu o joelho esquerdo na vitória sobre o São Bernardo, e o atacante Dudu, que retornou ao time nas quartas de final do Estadual, mas voltou a sentir dores na coxa direita.

O trabalho deste sábado foi fechado para a imprensa. Cuca priorizou um treinamento tático, com atenção especial para marcação, saída de bola e simulações de jogo. Na parte final, o elenco alviverde aprimorou cobranças de faltas e também de pênaltis. Caso a partida termine empatada, a decisão da vaga vai para as penalidades.

CONFIRA A LISTA

Goleiros: Fernando Prass e Vagner.

Laterais: Egídio, João Pedro, Lucas e Zé Roberto.

Zagueiros: Edu Dracena, Roger Carvalho, Thiago Martins e Vitor Hugo.

Volantes: Arouca, Gabriel, Jean, Matheus Sales e Thiago Santos.

Meias: Cleiton Xavier e Robinho.

Atacantes: Alecsandro, Erik, Gabriel Jesus, Lucas Barrios, Rafael Marques e Róger Guedes.