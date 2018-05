Sem Álvaro, Andrade pode optar por Fla mais ofensivo

Veja também:

Com o desfalque do zagueiro Álvaro, suspenso, Andrade não descartou a possibilidade de armar um Flamengo mais ofensivo contra o Grêmio. Ele pode optar pela entrada do meia Fierro ou do atacante Gil para a vaga de Álvaro. Com isso, recuaria o volante Aírton para a zaga.

"De repente, vou pôr o time mais para cima. Precisamos nos impor, sem, é claro, desarrumar atrás", destacou o treinador, confiante na conquista do título. "O Flamengo está preparado, prontinho."

Para Andrade, o time atual se assemelha ao da década de 80, na qual fez parte, apenas nas questões táticas. "Só não tenho mais como escalar apenas um volante", brincou.

Nesta quarta-feira, o time segue para a Granja Comary, concentração da seleção brasileira em Teresópolis, onde treinará até a véspera do jogo com o Grêmio. A equipe vai em busca de sossego, aproveitando a temperatura mais amena na região serrana do Rio.