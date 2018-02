Sem Anderson Martins, Dorival indica escalação para enfrentar o Botafogo-SP

O São Paulo treinou nesta sexta-feira sem o zagueiro Anderson Martins, poupado por dores na coxa esquerda, e ainda dúvida para o duelo deste sábado contra o Botafogo-SP pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

Bruno Alves foi escolhido para substituí-lo, já que Arboleda finaliza tratamento de um estiramento no coxa direita. Sem o zagueiro, o time montado por Dorival na atividade teve: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Edimar; Jucilei, Petros e Shaylon; Marcos Guilherme, Brenner e Diego Souza.

Um dos pontos mais trabalhos na atividade desta sexta foram as jogadas pelas laterais - estratégia que vem sendo usada com frequência nesses primeiros jogos da temporada pelo time. Cobranças de pênalti e faltas também foram calibradas.

Nenê e Cueva atuaram com os reservas. O reforço deve ser relacionado pela primeira vez pelo time tricolor para o duelo no Morumbi. O peruano, depois de ficar dez dias de "castigo", sem ser relacionado, volta a estar à disposição de Dorival. Ambos devem começar no banco.

O São Paulo ainda tem expectativa de regularizar a documentação de Tréllez para que ele possa ter seu registro publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.