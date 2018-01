Sem atacantes, CSKA segura Vágner Love A diretoria do CSKA deu nesta quinta-feira um passo para trás nas negociações com o Santos e resolveu segurar Vágner Love até o final da temporada na Rússia, que acaba em 12 de novembro. O presidente do clube de Moscou, Eugeny Giner, disse que precisa do jogador brasileiro, único atacante do seu time em condições de jogo. O dinheiro oferecido pelo Santos, US$ 13 milhões, pouco interessa para o clube russo neste momento. O que o CSKA precisa é dos gols de Vágner Love para tentar, sobretudo, vaga nas copas européias. Houve então um acordo com o jogador. "Eles não têm outro atacante no momento. O companheiro do Vágner se machucou e não atua mais nesta temporada. Então, o presidente pediu para que ele ficasse até o fim do ano, com a promessa de liberá-lo depois", disse Cláudio Guadagno, empresário do atleta. "O presidente do CSKA reconhece e entende o desejo de Vágner Love de retornar para o Brasil." O CSKA ocupa a 3ª posição no Campeonato Russo, com 37 pontos. Está atrás do Lokomotiv (47) e do Zenit (40). Os dois primeiros colocados vão para a Liga dos Campeões. E o terceiro disputa a Copa da Uefa na próxima temporada. "O time não quer correr riscos. Eles precisam do Vágner agora", justificou Cláudio Guadagno. O empresário não descartou, no entanto, a possibilidade de o clube russo seguir negociando com o Santos e também com o Corinthians, que já sabem que o jogador só se apresentará em dezembro.