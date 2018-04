Sem atuar há 26 dias pelo Palmeiras, Leandro admite falta de ritmo

SÃO PAULO - Sem atuar há 26 dias, desde a eliminação no Campeonato Paulista diante do Santos, o atacante Leandro não esconde que sentirá a falta de ritmo na estreia do Palmeiras na Série B, diante do Atlético-GO, sábado, em Itu. O jogador não participou das partidas da equipe nas oitavas de final da Libertadores por ter sido inscrito pelo Grêmio no início do torneio e, por isso, apenas treinou nas últimas semanas.

"É ruim pegar uma sequência boa de jogos e parar. Fiquei mais de 20 dias sem jogar, só treinando. Perdi o ritmo de jogo, mas agora volta tudo ao normal, todo mundo irá se empenhar muito dentro de campo", afirmou o atacante, que confia em uma boa estreia sua e do time mesmo com o tempo parado.

"A nossa estreia tem de ser com o pé direito para buscarmos os nossos objetivos na Série B (do Campeonato Brasileiro). Queremos levar o Palmeiras de volta à Série A e conquistar o título do campeonato", comentou.

Contratado no início do ano junto ao Grêmio, Leandro foi um dos principais destaques do Palmeiras no primeiro semestre e já balançou a rede seis vezes com a camisa da equipe. Mesmo sem nunca ter disputado a Série B, o jogador acredita que pode ser importante na briga pelo acesso e não descarta até brigar pela artilharia da competição.

"Nunca joguei a Série B, não sei direito como é o campeonato, conheço porque eu vejo pela televisão, e sei que é muito difícil. Cada partida, os times que jogarão contra a gente, darão a vida dentro de campo. Teremos de ?matar um leão? a cada jogo", disse. "O meu objetivo é ajudar o Palmeiras a conseguir o acesso. Se eu for artilheiro, melhor ainda."