Sem autorização da PM, CBF suspende jogo e Paraná x Bahia será remarcado

A partida entre Paraná e Bahia pela Copa do Brasil não acontecerá neste fim de semana. Marcado para este sábado, o confronto inicialmente foi reagendado para domingo por conta de problemas no voo do time baiano. No entanto, a Polícia Militar explicou que não teria contingente suficiente para o jogo, o que fez com que a CBF o suspendesse.

A PM paranaense explicou nesta tarde que seu efetivo estará deslocado para os eventos de carnaval em Curitiba. Por isso, não poderia atender a demanda necessária para a partida. De acordo com comunicado divulgado pelo Paraná, uma nova data para o confronto será divulgada até a próxima quarta-feira.

Inicialmente, o confronto estava marcado para este sábado às 16h30. A delegação do Bahia embarcou com destino a Curitiba na sexta-feira, mas faria conexão em São Paulo. Com o mau tempo na capital paulista, o voo para a cidade paranaense foi adiado e o time baiano só conseguiu chegar ao local na manhã deste sábado, o que exigiu o primeiro adiamento.

Agora, o Bahia deverá voltar a Salvador até o novo pronunciamento por parte da CBF. O time de Salvador chegou à segunda fase da Copa do Brasil após passar pelo Sergipe na estreia, fora de casa, por 2 a 0. Já o Paraná eliminou o São Bento com empate por 1 a 1, no interior de São Paulo.