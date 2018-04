Sem badalação, Herrera assina contrato com o Botafogo O atacante argentino Herrera desembarcou nesta quinta-feira no Rio para assinar o seu contrato com o Botafogo. Ao contrário do uruguaio "El loco" Abreu, que chegou sob os festejos de muitos torcedores, Herrera deixou o aeroporto sem problemas e seguiu para a sede do clube, em General Severiano, para finalizar o acerto.