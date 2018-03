Sem Baiano, Nelsinho escala Zé Carlos O técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, ficou surpreso hoje com a notícia de que não poderá contar com o atacante Fernando Baiano na partida contra o Grêmio, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador foi suspenso por mais um jogo pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido à suposta cusparada no goleiro do Atlético-PR, no dia 25 de maio. Nelsinho já havia definido que Fernando formaria a dupla de ataque ao lado do jovem Jean. Com a suspensão, o treinador será obrigado a escalar Zé Carlos, que não treinou durante três dias por causa de dores musculares. Além disso, o meia Ígor pisou em um buraco durante o treino e torceu o tornozelo. Os médicos, porém, acreditam que ele não será problema para o jogo.