Sem Bala, Cristiano é o plano B do Palmeiras para o ataque A contratação de Carlinhos Bala, que poderia ser anunciada nesta segunda-feira, saiu pela culatra. O atacante esnobou o Palmeiras e disse que prefere permanecer no Cruzeiro. A diretoria e o técnico Caio Júnior ficaram incomodados. E já preparam o plano B: Cristiano - mais um que se destacou com o treinador no Paraná, no Brasileirão/2006. ?A gente tinha deixado o Cristiano de ´stand by´ (em espera), em função de outras situações. Mas agora ele voltou à tona e a possibilidade (de acerto) existe?, disse Caio. O diretor de Futebol Gilberto Cipullo admite que Cristiano voltou à pauta de interesses do Palmeiras. O curioso é que os dois já haviam chegado a um acordo no dia 30 dezembro. Cipullo lhe dissera até o dia em que Cristiano deveria se apresentar - quarta-feira passada. Dias antes, porém, o atacante ligou para o dirigente comunicando que estava de viagem para a Turquia. ?É por isso que só digo que um jogador está contratado quando está tudo assinado?, afirma Cipullo. O que está fazendo Cristiano mudar de idéia são as conversas de Caio Júnior com seu empresário, Nenê. ?Somos amigos, falo sempre com o Nenê. O Cristiano vai perder muita visibilidade se for para a Turquia?, disse Caio, admitindo o ?lobby? pela contratação do atacante. ?É um jogador que conheço e confio, tanto taticamente quanto pessoalmente. É diferente do Carlinhos Bala, que me desapontou bastante?, emendou o treinador. Caio afirmou que o Palmeiras precisa ainda de dois atacantes - ?um de velocidade e um centroavante?. Cristiano, segundo o treinador, se encaixa no primeiro perfil. ?Ele não é tão veloz quanto o Carlinhos Bala, mas é bem versátil?. Cristiano tem 25 anos e estava emprestado ao Paraná pelo J. Malucelli (PR), clube com o qual tem contrato até 2008. ?Ele seria uma contratação do perfil que o Palmeiras tem feito, capaz de dar retorno para o clube?, disse Caio Júnior. Veterano descartado Alex Mineiro, que pertence ao Atlético Paranaense e está no futebol japonês, foi sondado e logo em seguida descartado. ?Ele ?arrebentou? no Japão, mas já está com 31 anos. Temos de avaliar o que é melhor para o clube?, disse Caio Júnior. O salário alto também é um empecilho para Alex Mineiro vir para o Palmeiras.