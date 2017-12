Sem Ballack, Alemanha enfrenta Luxemburgo em Freiburg A seleção alemã entra em campo contra Luxemburgo, neste sábado, em Freiburg, sem a presença de sua maior estrela, Michael Ballack, que se recupera de leve torção no tornozelo. O confronto será transmitido pelo canal pago Sportv 2, às 12 horas (horário de Brasília). Segundo a imprensa germânica, após conversar com o médico da equipe, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, que também trabalha no Bayern de Munique - ex-clube do atleta antes de acertar com o inglês Chelsea -, a comissão técnica decidiu pela não escalação do jogador. O próprio meia também participou da conversa. O astro da seleção anfitriã do Mundial de 2006 deve ficar em Genebra para continuar tratamento de recuperação. Ainda não está claro se o jogador encara o Japão, na próxima terça-feira, quando a Alemanha faz outro amistoso em Leverkusen. Para o duelo de sábado, o treinador Jürgen Klinsmann deve confirmar a entrada do experiente zagueiro Nowotny, do Bayer Leverkusen, que vai formar dupla com Mertesacker. Borowski entra no lugar de Ballack e o ataque será formado por Klose e Podolski. Analistas da seleção acreditam que a formação que o técnico usará neste jogo deve se aproximar muito da provável escalação para a partida de abertura do Mundial contra a Costa Rica, em Munique, no dia 9 de junho. Com exceção da ausência de Ballack. Bucólica e universitária Em Freiburg, o clima não lembra em nada a atmosfera de uma Copa do Mundo. Muito menos que a seleção nacional vai jogar na cidade. A não ser por algumas vitrines que lembram o maior evento esportivo do ano, o local vive mais centrada na sua realidade universitária. Com cerca de 25 mil estudantes, Freiburg conta com uma das Universidades mais antigas da Europa. A Albert-Ludwigs-Universität foi fundada em 1457 pelo Arquiduque Albert VI. A escolha do município, que tem pouco mais de 200 mil habitantes, para sediar um dos amistosos da Alemanha vai de encontro à intenção de Klinsmann de encontrar tranqüilidade para sua equipe. Muitos torcedores do SC Freiburg, que atualmente está na Segunda Divisão alemã, devem fazer a festa no estádio do clube. Todos os 25 mil ingressos para o jogo foram vendidos em poucas horas. "Quando ficamos sabendo que o jogo seria aqui, tentamos comprar as entradas mas não conseguimos, foi tudo muito rápido", afirmou Albertino Moreira, estudante brasileiro que vive na cidade há mais de dois anos.