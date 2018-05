Sem Barrios, Palmeiras tem Gabriel Jesus e Egídio entre os titulares

O técnico Marcelo Oliveira comandou um treinamento coletiva nesta terça-feira onde praticamente definiu o time do Palmeiras que enfrenta o XV de Piracicaba, quinta-feira, às 21h30, no estádio Barão de Serra Negra, pelo Campeonato Paulista. As novidades são as entradas de Egídio e Gabriel Jesus, nos lugares, respectivamente, de Zé Roberto e Matheus Sales. Barrios, com dores, segue como desfalque.

O time treinado foi: Fernando Prass; Lucas, Roger Carvalho, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos, Jean e Robinho; Dudu, Gabriel Jesus e Alecsandro.

Durante o treino realizado na Academia de Futebol, o volante Thiago Santos ficou mais recuado, enquanto Jean saia mais para o jogo pela direita e Robinho na esquerda. Gabriel Jesus caiu pelo lado esquerdo e Dudu ficou mais centralizado. Alecsandro, mais à frente, atuou como centroavante.

Barrios continua se recuperando de um problema muscular e ficou fazendo tratamento. Ele não terá condições de jogo para quinta-feira. Outro desfalque é o zagueiro Edu Dracena, que faz trabalho de transição e a expectativa é que volte aos gramados até o começo da semana que vem. O elenco do Palmeiras faz o último treino antes da partida nesta quarta-feira, pela manhã.