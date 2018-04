Sem Beckham, PSG vence na rodada final do Campeonato Francês

LORIENT - O Paris Saint-Germain encerrou sua campanha vitoriosa no Campeonato Francês com mais um triunfo neste domingo. Sem contar com David Beckham, o time de Ibrahimovic bateu o Lorient por 3 a 1, fora de casa. A rodada foi marcada pela classificação do Lyon para a disputa da próxima Liga dos Campeões.

Beckham assistiu ao último jogo do PSG no campeonato do banco de reservas. O meia inglês não foi relacionado para esta partida pelo técnico Carlo Ancelotti, que não explicou a ausência do jogador. Assim, a despedida do inglês de 38 anos ficou marcada pela vitória sobre o Brest, na rodada anterior, no Estádio Parque dos Príncipes, na capital francesa.

Do banco, Beckham pôde ver o sueco Ibrahimovic marcar seu 30º gol no Francês, confirmando com ampla vantagem a artilharia. Um jogador não marcava tantos gols na competição desde Jean-Pierre Papin, com o mesmo número de gols, na temporada 1989/1990, com a camisa do Olympique de Marselha.

Com o triunfo, o PSG encerrou o campeonato com 83 pontos, à frente dos 71 do Olympique de Marselha. Os dois times garantiram vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Lyon, terceiro colocado da tabela, terá que passar pela fase preliminar da competição continental. O Lyon confirmou a classificação ao bater o Rennes por 2 a 0, diante de sua torcida.

Na parte inferior da tabela, Nancy, Troyes e Brest foram rebaixados para a segunda divisão. O Troyes foi derrotado pelo Valenciennes por 2 a 1, enquanto a vitória do Nancy sobre o Brest por 2 a 1 não foi o suficiente para salvar o time.

A rodada contou ainda com outros seis jogos: Ajaccio 0 x 2 Nice, Bastia 0 x 0 Sochaux, Bordeaux 2 x 1 Evian, Lille 1 x 1 Saint-Etienne, Olympique de Marselha 0 x 0 Reims e Toulouse 2 x 0 Montpellier.