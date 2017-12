Sem Borges, Paraná inicia maratona O Paraná Clube inicia nesta quarta-feira, contra o Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia, às 20h30, uma maratona de cinco jogos longe de Curitiba. A expectativa é que continue mostrando o bom rendimento que tem conseguido fora de casa. Entre os cinco jogos, dois, que tem o mando paranaense, serão realizados em Maringá. Os jogadores também pretendem manter a invencibilidade que já dura nove jogos, com cinco vitórias e quatro empates. Mas, a partir do jogo desta quarta, o time perde um de seus principais jogadores. O atacante Borges, que tem 11 gols no campeonato, acertou nesta quarta-feira a transferência para o Bétis, da Espanha, e não viajou para Goiás. Será substituído por Wellington Paulista. O técnico Lori Sandri entende que os próximos cinco jogos serão o termômetro para as possibilidades futuras do time que está na terceira colocação.