Sem brasileiros, Real perde em casa Sem Ronaldo e Roberto Carlos - que foram convocados para a seleção brasileira que enfrenta a Bolívia, domingo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo - o Real Madrid perdeu por 1 a 0 para o Pumas, do México, nesta terça-feira à noite, na final do Troféu Santiago Bernabéu. A partida marcou a estréia do atacante Michael Owen no Bernabéu, mas a presença do astro inglês não foi suficiente para motivar o time espanhol. O Real jogou muito mal, teve poucas chances de gols e foi dominado pelo time mexicano, que teve pelo menos mais duas oportunidades claras para ampliar o marcador. Essa foi a 26ª edição do Troféu Santiago Bernabéu que já foi disputado por três equipes do Brasil. Em 94, o Real venceu o Palmeiras por 3 a 2. Em 97, bateu a Portuguesa por 1 a 0 e, em 2.000, venceu o Santos por 2 a 0. O Real Madrid volta a jogar pelo campeonato espanhol no 12 de setembro contra o Numancia, no Santiago Bernabéu, quando já terá todos os titulares de volta.