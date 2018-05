Sem brilho, Barcelona vence lanterna e se isola na ponta do Espanhol

Foi mais difícil do que se supunha, mas o Barcelona conseguiu mais uma vitória no Campeonato Espanhol. Neste domingo, em partida válida pela 23ª rodada, o time catalão conseguiu uma vitória difícil, por 2 a 0 sobre o Levante, lanterna da competição, fora de casa, com um gol do uruguaio Luis Suárez e um contra.

O triunfo deste domingo isolou o Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol, com 54 pontos e três a mais do que o segundo colocado Atlético de Madrid. E o time ainda tem um jogo adiado, diante do Sporting Gijon, a disputar. Já o Levante permanece com 17 pontos, a cinco do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

No centésimo jogo de Luis Enrique à frente do Barcelona, o treinador viu o lanterna do Espanhol fazer jogo duro ao seu time. A partida, porém, poderia ter sido menos complicada se a arbitragem não tivesse errado ao anular um gol de Messi, após lançamento de Iniesta, por considerar que o craque argentino estava impedido, logo aos dois minutos do primeiro tempo.

Depois disso, porém, o Levante dificultou as ações do Barcelona, que só abriu o placar graças ao azar de David Navarro. Aos 20 minutos, Jordi Alba recebeu passe de Iniesta e cruzou para a área. A bola, porém, acertou o zagueiro do Levante e entrou na sua própria meta.

O Levante, no entanto, não se abateu e conseguiu ameaçar o Barcelona, especialmente em alguns contra-ataques. E a sua melhor chance surgiu aos 36 minutos, quando Morales foi lançado, entrou na área do Barcelona e acertou a trave ao finalizar, quase empatando o duelo.

O Barcelona seguiu sem brilhar na etapa final, com o seu trio de atacantes sul-americanos, formado por Messi, Suárez e Neymar, não conseguindo sobressair em campo. O argentino, inclusive, teve mais um gol anulado pela arbitragem, mas dessa vez corretamente.

E o Barcelona só foi assegurar a sua vitória aos 46 minutos. Em um contra-ataque, Messi passou para Suárez, livre. O uruguaio avançou até a grande área e finalizou, definindo o triunfo por 2 a 0 com o seu 20º gol no Espanhol, o que o isola na artilharia do campeonato.