Sem Carlos César, Atlético-MG volta a relacionar Leonardo Silva e Arouca

A derrota em casa para a Caldense na última rodada já fez a primeira vítima no Atlético Mineiro. Titular no decepcionante confronto, o lateral-direito Carlos César sequer foi relacionado neste sábado para enfrentar o América, domingo, no Independência, pelo Campeonato Mineiro.

A ausência foi uma opção do auxiliar e interino Thiago Larghi. Assim, sem Carlos César, o Atlético terá duas opções para a lateral direita: o recém-contratado Samuel Xavier, que não vem agradando, e Patric. Os dois vinham, inclusive, se revezando nos primeiros duelos.

Se Carlos César está fora, o Atlético terá dois importantes reforços: o zagueiro Leonardo Silva e o volante Arouca, poupados na última partida. Os dois devem ser titulares neste domingo.

Apenas na quinta posição do Campeonato Mineiro com oito pontos, exatamente oito atrás do líder Cruzeiro, o Atlético encara o jogo contra o América como decisivo para reagir na temporada, como apontou o atacante Erik.

"Espero que o Atlético possa fazer um grande jogo, até porque todos os atletas estão merecendo", comentou. "Esse jogo é muito importante por ser um adversário de Série A, por ser um clássico também."

Confira a lista de jogadores relacionados no Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Cleiton;

Laterais: Samuel Xavier, Patric, Fábio Santos e Danilo;

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel, Felipe Santana e Iago Maidana;

Volantes: Arouca, Adilson, Elias e Gustavo Blanco;

Meias: Cazares e Tomás Andrade;

Atacantes: Ricardo Oliveira, Róger Guedes, Luan, Otero, Erik, Carlos e Marco Túlio.