Sem Carlos Eduardo, Fla repete time contra Campinense

A equipe deverá ser liderada novamente por Renato Abreu, autor dos dois gols no triunfo por 2 a 1 sobre a equipe da Paraíba: Felipe; Leonardo Moura, González, Renato Santos e Ramon; Amaral, Elias, Renato e Gabriel; Rafinha e Hernane.

Barrado por Jorginho, Carlos Eduardo não foi relacionado para a partida e nem viajou com a delegação para Juiz de Fora-MG, onde o segundo duelo com o Campinense será disputado, nesta quarta-feira. O reforço mais caro do Flamengo para a temporada ficou treinando no Rio, acompanhado do recém-contratado Marcelo Moreno.

O atacante foi inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF nesta noite, mas não foi relacionado para o confronto da Copa do Brasil. Assim, Moreno deve fazer sua estreia pelo Flamengo na rodada de abertura do Brasileirão, contra o Santos, no reformulado Estádio Nacional de Brasília, no dia 26.

Também recém-chegados ao time, o volante Val e o meia-atacante Bruninho assinaram contrato com o Flamengo nesta terça-feira. O primeiro fechou por dois anos, enquanto o segundo, por três temporadas. Ambos já estão treinando no Ninho do Urubu.