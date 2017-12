Sem cartão, Luís Fabiano ganha aposta Luís Fabiano completou neste sábado um mês sem levar cartão amarelo e ganhou a aposta com Cuca. Vai ganhar um churrasco do treinador do São Paulo. Mas, fez questão de dizer, não aceita uma coisa simples. "Quero carne boa, de picanha para cima. Carne ruim eu não aceito", disse o atacante, rindo muito, depois da vitória por 3 a 0 sobre o Sorocaba. Depois, Luís Fabiano ainda comentou com ironia a desgraça da Gaviões da Fiel, que teve um carro quebrado e perdeu oito pontos no desfile de sexta-feira. "Que pena que aconteceu isso com a Gaviões. Mas já que eles perderam os pontos, eu não vou chorar", brincou o atacante do São Paulo. Na sexta-feira à tarde, ele havia dito que iria torcer para a Gaviões perder o carnaval. "Que boca a minha, hein? Devia ter falado que eu ia fazer três gols." O artilheiro são-paulino agradeceu a Cuca. "No primeiro dia dele no São Paulo, ele conversou sério comigo durante uma hora e meia. Mostrou que, sem amarelo, eu posso render muito mais. Acreditei nisso e está certo. Quanto mais eu jogo, mas gols eu posso fazer." O gol deste sábado teve a ajuda do goleiro Wendel. O que Luís Fabiano acha normal. "O artilheiro tem de acreditar sempre. Chutei de longe e ele teve azar." Para quinta-feira, contra o Cobreloa, Luís Fabiano pede mais concentração aos companheiros e a ele mesmo. "Temos de entrar mais ligados e não dar chance. Precisamos detonar o time deles", disse, referindo-se ao jogo da Libertadores. Cuca afirmou que vai pensar rapidamente em outro desafio para manter Luís Fabiano ligado apenas no jogo, esquecendo das reclamações com o árbitro. "Estou muito feliz porque ele fez oito gols em seis jogos e não levou nenhum cartão amarelo", revelou o treinador. E depois, brincando, contou que a aposta será paga segunda-feira, mas sem picanha. "Vai ser carne de segunda..." Brincadeiras à parte, Cuca admitiu que não gostou das facilidades que o time deu ao Atlético Sorocaba. "A gente ficou esperando o gol sair e não é assim. O adversário tem bons jogadores e poderia ter complicado para nós. Isso vale para todos os jogos. Não podemos dar chances assim." Cuca praticamente garantiu a volta do lateral Fábio Santos contra o Cobreloa. "Ele é rápido e versátil e deixa o time bem encorpado na esquerda, junto com o Gustavo Nery. Deve voltar, sim", avisou.