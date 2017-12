Sem Cássio, Tite faz primeiro esboço do Corinthians para 2016

Tite fez nesta segunda-feira o primeiro esboço do time do Corinthians para a temporada 2016 depois da saída de vários titulares da campanha do hexacampeonato brasileiro no ano passado. Num treino coletivo em campo reduzido no CT do Parque Ecológico, o treinador manteve o esquema 4-1-4-1 de 2015 e indicou a equipe titular para o primeiro amistoso do ano, domingo, contra o Atlético-MG, pela Florida Cup, em Boca Raton, nos Estados Unidos.

Tite escalou o time com Walter; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Bruno Henrique; Danilo, Elias, Rodriguinho e Malcom; Romero. O goleiro Cássio, de saída para o Besiktas, da Turquia, correu sozinho em volta do gramado e não participou do treino.

O atacante Alexandre Pato negocia a sua volta para o futebol europeu e realizou apenas o trabalho de aquecimento com o restante do grupo. Depois, o jogador foi fazer exercícios físicos na academia.

O time reserva teve Matheus Vidotto; Edilson, Yago, Paulo Henrique e Guilherme Arana; Cristian, Marciel, Gustavo Viera, Alan Mineiro e Moisés; Lucca. O meia Marlone atuou como uma espécie de curinga entre titulares e reservas. Durante o treino, que durou pouco mais de uma hora, Tite fez vários testes e mudanças na equipe.

O Corinthians viaja quarta-feira para os Estados Unidos. A diretoria espera definir a saída de Cássio até terça-feira. A equipe ficará 11 dias na Florida. Além de Atlético-MG, o Corinthians enfrentará nos Estados Unidos o Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e Fort Lauderdale Strikers (Estados Unidos).

Quatro titulares já deixaram o Corinthians neste início de temporada: o volante Ralf, os meias Renato Augusto e Jadson e o atacante Vagner Love.