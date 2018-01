Flu pode ter quatro desfalques contra o Paysandu

O técnico Enderson Moreira ganhou pelo menos três problemas para escalar o Fluminense diante do Paysandu, nesta quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O goleiro Diego Cavalieri, o volante Pierre e o atacante Osvaldo foram vetados pelos médicos do clube. Para completar, o goleiro reserva Klever deixou o último treino mais cedo e também pode ser desfalque.

A presença de Osvaldo na partida já era considerada improvável desde o fim de semana, quando o jogador deixou o campo mais cedo diante do Figueirense com dores na coxa esquerda. Já Cavalieri acusou uma lombalgia, enquanto Pierre sente a coxa direita. O trio nem sequer participou do último treino da equipe, nesta quarta.

Já o goleiro Klever, que seria o substituto imediato de Cavalieri, reclamou de um desconforto na perna direita. Ele deixou a atividade mais cedo para realizar tratamento. Assim, Júlio Cesar, o terceiro goleiro, participou do treino e pode aparecer na partida desta quinta.