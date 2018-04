Sem Celso Roth, Portuguesa mantém técnico interino

SÃO PAULO - A Portuguesa bem que tentou, mas não conseguiu chegar a um acerto com Celso Roth e acabou optando por manter o técnico interino Edson Pimenta. Ele será o comandante do time pelo menos nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro - a competição será paralisada após a quinta rodada por causa da Copa das Confederações.

Roth era o principal nome da diretoria, mas recusou a transferência por estar negociando com um clube do exterior. O presidente Manuel Da Lupa confirmou a permanência de Pimenta e não descartou sua efetivação em caso de bons resultados no início do Nacional. "Fizemos uma reunião e decidimos que o Edson Pimenta seguirá. Aí, durante a Copa das Confederações, analisaremos os resultados e decidiremos se muda ou não", revelou.

Da Lupa ainda negou o retorno de Vágner Benazzi ou de Jorginho, técnicos que tiveram sucesso no Canindé, mas que saíram brigados com a atual diretoria. Emerson Leão também chegou a ser especulado. No entanto, todos foram descartados. "Quero sair da mesmice", justificou Da Lupa.

A Portuguesa estreia no Brasileirão no dia 26 de maio, contra o Vasco, às 18h30, em local ainda a ser definido.