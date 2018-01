Sem clássicos, sorteio define quartas de final da Copa do Brasil

Depois de dois bons clássicos nas oitavas de final, a Copa do Brasil não terá duelo entre arquirrivais na fase de quartas de final. Sorteio realizado nesta segunda-feira pela CBF deixou eventuais confrontos entre times locais para a semifinal, conforme ficou definida a chave, no evento realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os confrontos serão São Paulo x Vasco, Figueirense x Santos, Palmeiras x Internacional e Grêmio x Fluminense.

O São Paulo, que enfrentará o Vasco nas quartas de final, será o único dos três clubes paulistas que disputam a competição a ter que decidir sua classificação fora de casa. Já o Palmeiras fará o jogo de volta contra o Internacional em seus domínios. O mesmo vale para o Santos diante do Figueirense.

O sorteio estabeleceu que São Paulo, Internacional, Fluminense e Figueirense serão os mandantes nos jogos de ida. As partidas serão disputadas nos dias 23 e 24 de setembro, e os jogos de volta, no dia 30 do próximo mês e em 1º de outubro. As definições ainda dependem de um acordo que envolve as emissoras de TV detentoras dos direitos de transmissão, e devem sair até o fim desta segunda.

Apesar da ausência de clássicos regionais na próxima fase, eles poderão acontecer nas semifinais. Isso porque o chaveamento colocou os jogos de São Paulo e Santos e Inter e Grêmio do mesmo lado. Na final, existe a chance de haver um clássico carioca - entre Vasco e Fluminense, e um paulista. Nesse caso, um dos adversários necessariamente seria o Palmeiras.

Essa foi a primeira vez que os confrontos de quartas de final da Copa do Brasil foram definidos por sorteio. Nas edições de 2013 e 2014, apenas as oitavas eram definidas dessa forma. E, antes disso, todos os possíveis confrontos eram sabidos já no início da competição.

Outra mudança prevista na edição deste ano está na final. Assim como acontece na Copa Libertadores, não há mais gol qualificado para definir o vencedor após uma eventual igualdade no saldo. Mas, diferentemente da competição continental, nesse caso o campeão seria conhecido diretamente na cobrança de pênaltis.

Confira os confrontos de ida das quartas de final da Copa do Brasil:

São Paulo x Vasco

Figueirense x Santos

Internacional x Palmeiras

Fluminense x Grêmio