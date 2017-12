Sem clube, Ronaldinho festeja volta ao Flu para torneio amistoso

Sem clube desde que deixou o Fluminense, no final de setembro, Ronaldinho Gaúcho se manifestou publicamente nesta terça-feira para festejar a sua volta ao time exclusivamente para disputar a Florida Cup, torneio amistoso no qual a equipe irá estrear no próximo domingo, contra o Shakhtar Donetsk, domingo, em Orlando, nos Estados Unidos.

"Muito legal participar da Florida Cup, este brilhante torneio que está acontecendo nos EUA. Grandes times envolvidos e toda aquela energia e paixão pelo futebol que está sempre presente em todos os lugares!! Voltar a vestir a camisa do Fluminense vai ser muito bacana e espero que todos se divirtam e aproveitem muito nesses 10 dias de #FloridaCUP", escreveu o craque, em sua página na rede social Instragram, na qual exibiu uma foto na qual veste a camisa do time tricolor.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Muito legal participar da Florida CUP, este brilhante torneio que está acontecendo nos EUA. Grandes times envolvidos e toda aquela energia e paixão pelo Futebol que está sempre presente em todos os lugares!! Voltar a vestir a camisa do Fluminense vai ser muito bacana e espero que todos se divirtam e aproveitem muito nesses 10 dias de #FloridaCUP Uma foto publicada por Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinhooficial) em Jan 12, 2016 às 7:15 PST

Com uma passagem apagadíssima pelo Fluminense, defendido por ele apenas entre julho e setembro do ano passado, Ronaldinho só irá jogar nos Estados Unidos com a camisa do clube por causa de um acordo prévio que fechou com o time quando foi contratado como reforço, que previa a participação do astro na competição amistosa.

Além do Shakhtar, o Fluminense irá enfrentar também o Internacional na Florida Cup, que também conta com a participação de Corinthians, Atlético-MG, Schalke 04, Fort Lauderdale Strikers (EUA), Independiente Santa Fe (COL), além do próprio Shakhtar, da Ucrânia.

TREINO

Na manhã desta terça, o elenco do Fluminense voltou a treinar no campo da IMG Academy, em Bradenton, onde recebeu a visita do atacante Wellington Nem, ex-jogador da equipe carioca, que hoje defende o Shakhtar. Campeão brasileiro com o Flu em 2012, ele reencontrou alguns ex-companheiros de time e conversou por maior tempo com o capitão Fred e o diretor executivo de futebol do clube, Fernando Simone.

Em campo, o treinador Eduardo Baptista comandou um treinamento técnico-tático, enquanto o meia Gustavo Scarpa sofreu uma leve entorse no joelho esquerdo e precisou realizar tratamento nesta manhã. O jogador, que será reavaliado pelo departamento médico do clube, não tem presença garantida na partida de domingo contra o Shakhtar.