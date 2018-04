Sem concentrar, Botafogo joga contra o Corinthians

Dirigentes do clube já admitiram que vão ter de negociar alguns de seus principais jogadores se o estádio permanecer interditado por mais alguns meses - não há uma previsão oficial de reabertura do Engenhão. Outra preocupação que toma conta do clube alvinegro carioca é a possibilidade de o craque Seedorf deixar o Botafogo para ser técnico do Milan. Publicamente ele não fala do assunto, prefere desconversar.

Como se não bastasse tantos problemas, alguns atletas, como Jefferson e o próprio Seedorf, se negaram a se concentrar para o jogo deste sábado e a equipe ficou no Rio de Janeiro. Vai viajar apenas neste sábado para São Paulo. A medida dos atletas foi tomada como represália por atraso no pagamento de salários.

O técnico Oswaldo de Oliveira tenta não demonstrar descontentamento com essas situações e se agarra à competitividade da equipe. Para ele, o time tem condições de brigar pelos primeiro lugares do Brasileirão. Mas o treinador aposta basicamente na permanência de Seedorf, o líder do grupo, e de outros atletas de destaque, como o uruguaio Lodeiro.