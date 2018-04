Sem Coutinho, Liverpool leva gol nos acréscimos e cede empate ao Watford

O Liverpool levou um gol nos acréscimos e cedeu o empate em 3 a 3 para o Watford neste sábado, fora de casa, na estreia das equipes no Campeonato Inglês. O time visitante entrou em campo desfalcado do meia Philippe Coutinho, mas contou com um gol do também brasileiro Firmino, de pênalti.

Coutinho está em fase final de recuperação de lesão, mas também está na mira do Barcelona. Ele e é o principal nome da lista de reforços do time catalão para substituir Neymar, que acertou com o Paris Saint Germain. O meio-campista já manifestou interesse em ir para o Barcelona, mas os dirigentes do Liverpool não estão querendo liberá-lo.

Sem ele entre os relacionados, o time sofreu, saiu atrás do marcador, conseguiu a virada, mas levou o empate aos 48 minutos do segundo tempo. O Watford contou com o goleiro Gomes e, no segundo tempo, teve a estreia do atacante Richarlison. O ex-jogador do Fluminense participou do gol que garantiu o 3 a 3.

Os anfitriões saíram na frente com o italiano de ascendência nigeriana Stefano Okaka Chuka logo aos oito minutos de partida. O Liverpool empatou aos 29 em uma bela jogada do senegalês Sadio Mané. Ele tabelou com Emre Can, invadiu a área e bateu colocado na saída de Gomes. Mas não deu nem para comemorar. Dois minutos depois, Cleverley cruzou da direita, Alexander-Arnold não conseguiu cortar e Doucouré mandou para as redes.

Os visitantes voltaram mais ligados para o segundo tempo e viraram a partida em dois lances na sequência. Aos 10, Gomes derrubou Salah na área. Pênalti que Firmino cobrou e fez. Aos 12, Lovren lançou Firmino na esquerda. O brasileiro avançou e, na saída do goleiro, tocou por cobertura na medida para Salah marcar.

A partida caminhava para a vitória do Liverpool, quando o Watford encontrou um gol nos acréscimos. Aos 48, após cobrança de escanteio, o brasileiro Richarlison chutou, a bola bateu no travessão e nas mãos do goleiro Mignolet. No susto, o zagueiro Britos colocou a cabeça na bola e deixou tudo igual.

O Liverpool volta a campo na próxima terça-feira, quando visitará o Hoffenheim, no jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões. No próximo sábado, receberá o Crystal Palace pela segunda rodada do Inglês. No mesmo dia o Watford visitará o Bournemouth.