Sem Cueva, Nenê assume a função de armador do São Paulo na terça-feira

O técnico Diego Aguirre não poderá contar com o meia peruano Cueva e com o zagueiro Rodrigo Caio no jogo de volta contra o São Caetano, terça-feira, ás 21 horas, no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

+ Na estreia de Aguirre, São Paulo perde para o São Caetano nas quartas do Paulistão

Cueva vai integrar a seleção peruana que fará dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo da Rússia. Para o seu lugar, Nenê deverá ser escalado. "É uma função que estou acostumado a realizar. Fico tranquilo e tenho certeza de que vamos ter um bom desempenho", disse o jogador, que, como todo o time, não foi bem no ABC.

Cueva e Rodrigo Caio vão se apresentar nesta segunda-feira para os seus treinadores. Caso o São Paulo siga no Paulista, os jogadores só deverão participar das finais.

O peruano vai atuar dias 23 e 27 contra Croácia e Islândia, ambos os jogos nos Estados Unidos. Nas mesmas datas, Rodrigo Caio defende o Brasil diante de Rússia e Alemanha.