Sem Damião, Dorival dá chance a Zé Roberto no Inter Sem poder contar com Leandro Damião, Dorival Júnior fez dois testes no ataque do Internacional no treino desta quinta-feira. O treinador iniciou o coletivo com Zé Roberto e testou Gilberto na mesma posição na parte final das atividades do dia. Os dois atuaram isolados no ataque, municiados por um meio-campo que voltou a contar com Elton e Tinga.