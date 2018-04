Sem data para julgamento, Alecsandro reforça Palmeiras contra o Inter

O técnico Cuca ganhou um reforço para escalar o Palmeiras na partida contra o Internacional, domingo, às 16h, no Beira-Rio. O atacante Alecsandro está liberado para defender a equipe, depois de cumprir 30 dias de suspensão preventiva e ainda não ter definida a data de seu julgamento.

Assim, após se ausentar por sete rodadas do Brasileiro, o atacante poderá voltar a ser relacionado pelo treinador. O clube ainda aguarda pela marcação do julgamento do jogador, que foi pego no exame antidoping pelo uso da substância Dephenylandarine.

O teste foi realizado na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Corinthians, dia 3 de abril, pelo Campeonato Paulista, e a contraprova positiva teve o resultado divulgado no dia 15 de junho.

Embora esteja apto para atuar, já que estava treinando normalmente, Alecsandro deve ficar apenas como opção no banco de reservas. Cuca conta com o retorno de Róger Guedes e Gabriel Jesus, suspensos do clássico com o Santos, e ambos devem ser titulares ao lado de Dudu. Assim, Barrios também deverá ficar no banco.

O elenco do Palmeiras treinou nesta quinta-feira e a maior parte da atividade foi fechada, sem a presença da imprensa.