Sem David Luiz, Thiago Silva mira retorno ao time titular da seleção

Ex-capitão da seleção brasileira, o zagueiro Thiago Silva encara os amistosos com a França, na quinta-feira, e o Chile, domingo, como oportunidades preciosas para fazer seu retorno à defesa titular do time do técnico Dunga. Ele tem boas chances de recuperar seu espaço por causa da ausência de David Luiz, cortado da equipe por lesão.

"Se puder ser titular, vai ser uma alegria muito grande. Vou ficar muito feliz e procurar fazer o melhor para conquistar a minha vaga", afirmou o zagueiro do Paris Saint-Germain, que deve formar dupla com Miranda na seleção.

Em bom momento na Europa, ele assegura estar "bem preparado" para o confronto, que terá em campo alguns de seus companheiros no Campeonato Francês. "Eles levam vantagem por estar em casa, com estádio lotado e torcida empurrando", frisou, mas ponderando: "São forças iguais".