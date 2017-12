Sem Derlei, Porto busca reforços Na véspera do Natal, o brasileiro Derlei recebeu a notícia de seu afastamento dos campos pelo restante da temporada por ruptura de ligamentos do joelho. Os médicos do Porto confirmaram nesta quarta-feira que o atacante será operado. Para compensar a má notícia, o clube português decidiu prorrogar seu contrato até 2007. E, para substituí-lo, tenta a contratação dos brasileiros Maciel, do Leiria, e Carlos Alberto, do Fluminense.