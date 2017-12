Sem descanso, São Paulo se reapresenta e treina após empate

A comissão técnica do São Paulo promoveu uma novidade no planejamento da equipe, e os jogadores tiveram que se reapresentar ao clube já neste domingo pela manhã. Cerca de 12 horas depois de deixarem o gramado do Moisés Lucarelli, em Campinas, no empate por 1 a 1 contra o Red Bull pela estreia do Campeonato Paulista, o elenco já realizou seu primeiro trabalho.

Ao contrário do que acontece normalmente, o domingo não foi de folga. A comissão técnica decidiu por esta alteração para tentar minimizar os efeitos físicos da partida de sábado, uma vez que o elenco já sofrerá um grande desgaste com a viagem ao Peru e o confronto diante do Cesar Vallejo na quarta-feira, pela fase preliminar da Libertadores.

Os jogadores que duelaram com o Red Bull fizeram uma atividade regenerativa na academia, depois foram a campo para uma conversa com o técnico Edgardo Bauza e, por fim, correram em volta do gramado e participaram de um trabalho na piscina. Já os atletas que não entraram em campo no sábado realizaram um treino físico com bola.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois de deixar o gramado lesionado no sábado, Breno fez um trabalho no Reffis e passará por exames à tarde para saber o grau de seu problema físico. Sua presença diante do Cesar Vallejo, portanto, ainda é incerta.